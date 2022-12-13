Перейра очолив Фламенго

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером Фламенго став Вітор Перейра.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Спеціаліст розпочне роботу у 2023 році. Він замінить Дорівала Жуніора, який вирішив не продовжувати свій контракт. Під керівництвом Жуніора команда виграла Кубок Лібертадорес.
54-річний Вітор Перейра - португальський спеціаліст, попереднім клубом якого був Корінтіанс. Раніше він тренував Санжоаенсе, Ешпініью, Санта-Клару, Порту, Аль-Ахлі, Олімпіакос, Фенербахче, Мюнхен 1860, Шанхай СІПГ та Фенербахче. Дворазовий чемпіон Португалії, чемпіон Греції та Китаю.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023.#CRF pic.twitter.com/j1rne9LsNh— Flamengo (@Flamengo) December 13, 2022