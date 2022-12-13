Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських

Українські коментатори поступаються своїм колегам з інших країн.

Про це заявив коментатор Віталій Волочай.

"Прочитав тут у Сергія Лук‘яненка думку, що не так і круто коментують футбол на Бт і Скай. І я максимально не погоджуюсь. Я на жаль не так добре знаю німецьку та іспанську, але фактично ідеально знаю англійську і польську, і можу абсолютно прямо говорити, що нам до англійських, американських чи польських коментаторів ще дуже і дуже далеко. Велика різниця, кардинальна я б сказав між нами і англійцями чи американцями у тому, що коментатори до матчу там готуються разом з редакторами, а ми самі по собі (а деякі коментатори взагалі не готуються).

Коментатори BT Sport чи Sky Sports ніколи не будуть розповідати в ефірі про стадіон, про спортивного директора Брайтона чи про історію матчів між "Арсеналом" і "Тоттенгемом". Тому що це робота колумністів, подкастерів та студії аналітики до/після матчу. Коментатори в Англії коментують футбол. Причому ЗАВЖДИ це пара play-by-play + color caster. Мартін Тейлор - людина яка ганяє м‘яч і Мартін Кіоун - людина яка пояснює як 3-5-2 перебудовується в 5-3-2. Якщо є статистична інформація, то вона проговорюється з редактором, і або дублюється графікою або промовляється коментаторами в моменти які визначає режисер/редактор.

Це ідеальне спортивне телебачення. Я дивився документалки про те, як готуються до матчів коментатори в США. Це космос. В НФЛ це зустрічі з тренерами, обов‘язкові для обох сторін, тонна роботи з інформацією і редактором. І все для того, щоб людина прийшла і послухала футбол, який розбавляється максимально чіткою статистичною інфою в коротких паузах. Те саме у поляків, те саме у іспанців (як мінімум те що я розумію у швидкій мові коментаторів Ла Ліги).

Найбільша проблема українських коментаторів, і моя до речі теж, у тому, що ми часто перетворюємо ефір футбольного матчу на подкаст про марокканський футбол/історію Барселони/відносини Енцо і Ліонеля. І сам футбольний матч відходить на другий план.

Тому, як на мене, нам ще дуже далеко до польських коментаторів, дуже-дуже далеко до німецьких та іспанських, і просто п##ц як нереально далеко до англійських та американських, - зазначив Волочай.