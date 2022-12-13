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Визначилось майбутнє Мессі у ПСЖ

Сьогодні 15:38 604 0
Ліонель Мессі може залишитись у ПСЖ
Визначилось майбутнє Мессі у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Найімовірнішим варіантом продовження кар'єри Ліонеля Мессі є підписання нового контракту з ПСЖ.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Аргентинець все ще відчуває, що здатен конкурувати з іншими на найвищому рівні, тому готовий відкласти ідею переїзду до США на потім.

Він, як і його сім'я, цілком задоволені своїм побутом у Парижі. У футболіста склалися дружні стосунки з деякими партнерами по команді, наприклад, Серхіо Рамосом та Марко Верратті.

Що стосується Барселони, то економічна ситуація в каталонському клубу заважає спробі повернути Мессі в Іспанію.

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