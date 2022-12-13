Мілан продовжить контракт з Жіру

Француз залишиться в італійській команді

Джерело - Чемпіон.

Мілан хоче продовжити контракт з 36-річним нападником Олів'є Жіру.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Після ЧС-2022 агенти Жіру і представники Мілана зустрінуться, щоб завершити угоду. Вона майже готова і скоро має бути підписана. Обидві сторони хочуть продовжити працювати разом.

Нинішня угода Жіру з клубом діє до кінця поточної кампанії. 36-річний француз у поточному сезоні провів 19 матчів за Мілан. В його активі 9 голів та 5 результативних передач.

Нагадаємо, Жіру - найкращий гравець матчу Франція - Англія за версією ФІФА.