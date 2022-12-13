Моурінью може очолити збірну Португалії

Жозе Моурінью може очолити національну збірну Португалії

Новим головним тренером збірної Португалії може стати Жозе Моурінью.

Про це повідомляє RomaPress з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Спеціаліст, за даним джерела, отримав відповідну пропозицію. Після поразки від Марокко (0:1) в 1/4 фіналу ЧС-2022 Федерація футболу Португалії планує звільнити нинішнього головного тренера Фернанду Сантуша. Моурінью навіть можуть дозволити поєднувати цю посаду з роботою у Ромі, яку він зараз очолює.

Також, розглядається варіант з призначенням Руя Жорже. Зараз він тренує молодіжну збірну Португалії.