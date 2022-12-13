Реал визначився із майбутнім Луніна

Андрій Лунін сам повинен ухвалити рішення щодо свого майбутнього

Реал хоче зберегти воротаря збірної України Андрія Луніна. Рішення щодо своєї долі в Мадриді повинен ухвалити сам футболіст.

Про це повідомляє Sport.es.

"Вершкові" бачать Андрія Луніна заміною 30-річному Куртуа через кілька сезонів, але хочуть, щоб резервний воротар отримував ігрову практику. Контракт українця чинний до літа 2024 року і він повинен ухвалити рішення щодо свого майбутнього – підписувати нову угоду, чи змінити клуб. У Мадриді задоволені роботою 23-річного Андрія, але зараз все залежить від нього.

Якщо Лунін укладе новий контракт, то влітку Реал хоче віддати Андрія в оренду, щоб він отримував ігровий час. На місце кіпера збірної України мадридці хочуть запросити когось із досвідчених і вже немолодих воротарів.