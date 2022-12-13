Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна Аргентини виходить у фінал Чемпоінату світу!

90' Влашич пробивав з дальньої дистанції - вище воріт.

90' Тальяфіко головою вибив м'яч на кутовий.

90' Маєр виконував подачу, але Мартінес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Маєр пробивав з-за меж штрафного. Мартінес забрав м'яч у руки.

87' Ще дві заміни в Аргентини: замість Мак Аллістера та Моліни на поле вийшли Корреа та Фойт.

85' Маєр небезпечно подавав, але Ловрен не встиг до м'яча.

83' Мак Аллістер небезпечно пробивав з льоту, трохи повз ворота.

81' Заміна в складі збірної Хорватії: замість Модрича на поле вийшов Маєр.

79' Оршич виконав закидання, але засильно.

77' Оршич намагався пробити в дальній кут - вище воріт.

75' Подвійна заміна від Скалоні: Паласіос та Дибала змінили Де Пауля та Альвареса.

74' Заміна в складі збірної Хорватії: замість Крамарича на поле вийшов Лівая.

73' Перішич зі штрафного пробивав, Мартінес забирає м'яч в руки.

71' Отаменді збив суперника в центрі. Ще одна жовта захиснику збірної Аргентини.

69' ГОООООООООЛ! Збірна Аргентини громить Хорватію! Мессі накрутив на фланзі захисника і віддав ідеальну передачу під удар Альваресу, який пробив у дотик повз голкіпера.

68' Ромеро грубо зіграв у центрі поля. Жовта картка оборонцю.

67' Збив Оршич суперника при спробі швидко повернути м'яч на чужій половині поля.

66' Альварес збив Модрича, який втікав у швидку атаку. Арбітр обмежився усним попередженням.

64' Тримає Аргентина м'яч і не поспішає йти в атаку.

62' Заміна в складі збірної Аргентини: замість Паредеса на поле вийшов Мартінес.

61' Збили Петковича на підходах до карного майданчика. Штрафний для хорватів.

59' Перішич прострілював, захисник збірної Аргентини вибив м'яч подалі.

57' Мессі небезпечно пробивав з гострого кута. Лівакович потягнув цей удар.

55' Модрич знайшов Влашича в штрафному суперника, але той не зміг віддати точну передачу і втратив м'яч.

53' Де Пауль збив Ковачича на фланзі. Штрафний для хорватів.

52' Класно обігралися хорвати біля карного майданчика суперника, але до удару справа не дійшла.

50' По перерві в складі збірної Хорватії відбулося 3 заміни: замість Соси та Пашалича на поле вийшли Оршич та Влашич. Також Петкович замінив Брозовича.

49' З дальньої дистанції пробивав Паредес. Лівакович парирував цей удар.

48' Модрич виконував навіс - Мартінес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

47' Збірна Хорватії заробила небезпечний штрафний на фланзі.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Збірна Аргентини в кроці від фіналу після перших 45 хвилин матчу!

45' Перішич виконав невдалий навіс - удар від воріт.

45' 4 хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Пашалич намагався добити м'яч після сейву Мартінеса, але влучив у сітку із зовнішнього боку воріт.

43' Ще одна подача від Мессі, на цей раз ховрати відбиваються.

42' Подавав Мессі і Лівакович врятував свою команду після небезпечного удару Мак Аллістера.

41' Де Пауль пробивав з-за меж штрафного і від Гвардіола м'яч пішов на кутовий.

39' ГОООООООООЛ! Збірна Аргентини подвоює перевагу! Втікли аргентинці в контратаку, Альварес після серії рикошетів пробив повз воротаря.

37' Соса виконував навіс, аргентинці відбиваються

36' Соса на фланзі шукав Перішича, але лише аут заробив!

34' ГОООООООЛ! Мессі відкриває рахунок у матчі!

33' Альварес вийшов один на один і його збив Лівакович. Жовта каркта голкіперу збірної Хорватії. Також жовта Ковачичу за розмови.

32' Пенальті у ворота збірної Хорватії!

31' Перишич невдало пробив по воротах, м'яч вище воріт полетів.

29' Де Пауль виконував навіс і знову не знайшла довга передача адресата.

28' Подавав Модрич, але захисник головою вибив м'яч подалі.

26' Тальяфіко збив суперника перед штрафним майданчиком. Арбітр обмежився усним попередженням.

25' Небезпечнопробивав з-за меж штрафного Енцо Фернандес. Лівакович рятує свою команду.

24' Подавав Тальяфіко з лівого флангу, ніхто на його передачу не відгукнувся.

22' Мессі намагався прорватися у штрафний майданчик, але Ліонель задалеко відпустив м'яч. Удар відворіт.

20' За 20 хвилин лише один удар було завдано в нашому матчі. Обережні команди в обороні.

19' Ромеро збив Ковачича в центрі. Штрафний для "картатих".

18' Соса з лівого флангу подачу виконував, м'яч полетів за межі поля.

17' Ловрен намагався пробити після корнера головою - невдало.

16' Кутовий заробив Юранович для своєї команди.

15' Закидання пішло на Крамарича, Отаменді головою вибив м'яч в аут.

13' Мессі впав біля штрафного майданчика, свисток арбітра промовчав.

12' Модрич у центрі поля збив Мак Аллістера. Штрафний для аргентинців.

11' Контролюють м'яч хорвати, але до удару справа не доходить.

9' Пресингують хорвати досить високо. Аргентина перепасовується на власній половині поля.

7' Крамарич жорстко зіграв проти Тальяфіко. Штрафний для аргентинців.

6' Закидання пішло від Паредеса, однак невдало. Лівакович виконує удар від воріт.

4' Закидання на Тальяфіко пішло, але Лівакович вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

3' З правого флангу Моліна подавав - невдало.

2' Модрич на фланзі вибив м'яч в аут, Аргентина розпочинає позиційну атаку.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Хорватії!

Лунає гімн Аргентини!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Аргентина: Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Де Поль, Паредес, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес

Хорватія: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич

Аргентина та Хорватія зустрінуться в межах півфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у вівторок 13 грудня на стадіоні Лусаїл-Айконік. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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