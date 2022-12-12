Модрич: Моя мрія - завершити кар'єру в Реалі

Півзахисник Реала та збірної Хорватії Лука Модрич хоче завершити кар'єру в мадридському клубі.

Про це він розповів порталу La Sexta.

"Зараз я зосереджений на ЧС-2022. Подивимося, що буде далі. Я не хвилююся - що буде, те буде. Звісно ж, я хотів би завершити кар'єру в "Реалі", але ні про що не можна говорити з 100%-ю впевненістю. Проте я мрію про це", - сказав Модрич.