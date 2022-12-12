Пашалич: Нам треба налаштуватися хоробро, як на матч з Бразилією

Збірна Хорватії має налаштовуватися на півфінал ЧС-2022 з Аргентиною, як на чвертьфінал з Бразилією.

Про це розповів хавбек національної команди Маріо Пашалич .

"Коли ми говоримо про Аргентину, ми завжди говоримо про півзахисників і нападників. Звісно, Ліонель Мессі найнебезпечніший, але Аргентина - це не лише він, також є Лаутаро Мартінес... Нам потрібно налаштуватися хоробро, мужньо, як на матч із Бразилією", - сказав Пашалич.