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Пашалич: Нам треба налаштуватися хоробро, як на матч з Бразилією

Сьогодні 19:47 219 0
Хорватський хавбек розповів про
Пашалич: Нам треба налаштуватися хоробро, як на матч з Бразилією

Джерело - Vecernji List.

Збірна Хорватії має налаштовуватися на півфінал ЧС-2022 з Аргентиною, як на чвертьфінал з Бразилією.

Про це розповів хавбек національної команди Маріо Пашалич .

"Коли ми говоримо про Аргентину, ми завжди говоримо про півзахисників і нападників. Звісно, Ліонель Мессі найнебезпечніший, але Аргентина - це не лише він, також є Лаутаро Мартінес... Нам потрібно налаштуватися хоробро, мужньо, як на матч із Бразилією", - сказав Пашалич.

Нагадаємо, Аргентина зустрінеться з Хорватією в півфіналі ЧС-2022. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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