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Діас вибув до кінця лютого і пропустить матч проти Реала

Сьогодні 16:54 169 0
Він повернеться на поле не раніше березня
Діас вибув до кінця лютого і пропустить матч проти Реала
#Луїс Діас

Джерело - Mundo Deportivo.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас повторно травмувався й не зможе повернутися на поле щонайменше до кінця лютого.

Mundo Deportivo

Діас уперше травмувався ще в жовтні, коли пошкодив коліно у матчі 10-го туру АПЛ проти Арсенала.

На початку грудня Луїс повернувся до тренувань з першою командою, однак нещодавно в нього стався рецедив. Колумбієць уже переніс операцію в Ліверпулі.

Діас точно не зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Він повернеться на поле не раніше березня, що не виключає можливість його участі у матчі-відповіді.

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