Джерело - Mundo Deportivo.
Вінгер Ліверпуля Луїс Діас повторно травмувався й не зможе повернутися на поле щонайменше до кінця лютого.
Mundo Deportivo
Діас уперше травмувався ще в жовтні, коли пошкодив коліно у матчі 10-го туру АПЛ проти Арсенала.
На початку грудня Луїс повернувся до тренувань з першою командою, однак нещодавно в нього стався рецедив. Колумбієць уже переніс операцію в Ліверпулі.
Діас точно не зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Він повернеться на поле не раніше березня, що не виключає можливість його участі у матчі-відповіді.