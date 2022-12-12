Він повернеться на поле не раніше березня

Джерело - Mundo Deportivo.

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас повторно травмувався й не зможе повернутися на поле щонайменше до кінця лютого.

Mundo Deportivo

Діас уперше травмувався ще в жовтні, коли пошкодив коліно у матчі 10-го туру АПЛ проти Арсенала.

На початку грудня Луїс повернувся до тренувань з першою командою, однак нещодавно в нього стався рецедив. Колумбієць уже переніс операцію в Ліверпулі.

Діас точно не зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Він повернеться на поле не раніше березня, що не виключає можливість його участі у матчі-відповіді.