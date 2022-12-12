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Манчестер Юнайтед готує довготривалий контракт для Рашфорда

Сьогодні 12:11 157 0
Нападник отримає новий контракт
Манчестер Юнайтед готує довготривалий контракт для Рашфорда
Фото - gettyimages
#Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед готує новий контракт для нападника Маркуса Раашфорда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт одного з найкращих гравців Манчестер Юнайтед у цьому сезоні спливає влітку 2023 року, але в клубу є автоматична опція продовження на один рік.

Головний тренер клубу Ерік тен Гаг вважає, що саме 25-річний форвард має стати обличчям нового проєкту МЮ. Керівництво найближчим часом намагатиметься вмовити гравця підписати довготривалий контракт.

Раніше Рашфорд забив 100-й м'яч Англії на чемпіонатах світу.

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