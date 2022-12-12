Збірна Англії шукає заміну Саутгейту

У збірній Англії може змінити тренер

Футбольна асоціація Англії (FA) доручить технічному директору Джону Макдермотту знайти наступника Гарета Саутгейта на посаді тренера збірної Англії. Чотири спеціалісти названі серед головних потенційних кандидатів на цю посаду.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як можливі кандидати в наставники збірної Англії розглядаються: Брендан Роджерс, Маурісіо Почеттіно, Томас Тухель, а також нинішній асистент тренера Стів Голланд.

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Саутгейт підтвердив, що він розглядає можливу відставку після вильоту збірної Англії з чемпіонату світу 2002. Але Макдермотт і FA відчайдушно хочуть, щоб він залишився, і роблять все можливе, щоб переконати коуча виконати контракт, який діє до грудня 2024 року.

Якщо Саутгейт піде, то Джон Макдермотт, колишній керівник академії Тоттенгема, розпочне пошуки відповідного фахівця, який потім буде затверджений виконавчим директором Марком Буллінгемом.

Раніше Саутгейт прокоментував поразку від Франції.