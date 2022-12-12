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Вихованець Динамо та ще два гравці залишили Ниву

Сьогодні 10:37 166 0
Нива припинила співпрацю з трьома гравцями
Вихованець Динамо та ще два гравці залишили Ниву
#Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - footboom.com.

Троє футболістів після закінчення першої частини чемпіонату залишили тернопільську Ниву.

Про це повідомляє footboom.com.

Серед них: захисник Олександр Тарасов (1 матч у поточному сезоні), хавбек Руслан Дедух (11 матчів, 1 гол) та форвард Данило Сухоручко (11 матчів, 1 гол), який є вихованцем Динамо.

Відпустка у гравців Ниви, швидше за все, триватиме до середини лютого. Підготовка у міжсезоння розпочнеться у Тернополі, а от де пройдуть подальші збори, у клубі ще не визначились.

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