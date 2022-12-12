Вихованець Динамо та ще два гравці залишили Ниву

Нива припинила співпрацю з трьома гравцями

Троє футболістів після закінчення першої частини чемпіонату залишили тернопільську Ниву.

Про це повідомляє footboom.com.

Серед них: захисник Олександр Тарасов (1 матч у поточному сезоні), хавбек Руслан Дедух (11 матчів, 1 гол) та форвард Данило Сухоручко (11 матчів, 1 гол), який є вихованцем Динамо.

Відпустка у гравців Ниви, швидше за все, триватиме до середини лютого. Підготовка у міжсезоння розпочнеться у Тернополі, а от де пройдуть подальші збори, у клубі ще не визначились.