Воротар Наполі може продовжити кар'єру в МЛС

Джерело - Чемпіон.
Воротар італійського Наполі Сальваторе Сірігу може продовжити кар'єру в МЛС.
Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.
Інтерес до 35-річного італійського голкіпера проявляють два американські клуби. Однак конкретні назви команд невідомі.
Примітно, що якщо неаполітанці відпустять Сірігу в МЛС, то вони відкличуть з оренди воротаря Сампдорії - італійця з українським походженням Нікіту Контіні-Барановського.
У цьому сезоні Сальваторе ні разу не вийшов на поле у складі Наполі.
2 clubs from #MLS have asked info for Salvatore #Sirigu: if he leaves, #Napoli will recall Nikita #Contini from the loan (is currently at #Sampdoria). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 11, 2022