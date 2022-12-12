Головне
Дудченко фінішував у ТОП-25 гонки переслідування у Гохфільцені
Вчора 15:56 501
Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу
Вчора 23:56 236
Збірна України розгромила Італію на чемпіонаті світу U-20
Вчора 23:24 414
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців
Вчора 16:09 1159
Спенс потрапив у ДТП через 14-річного підлітка
Вчора 11:04 372
Сантуш може бути звільнений найближчими днями
Вчора 09:51 528
Кроуфорд нокаутував росіянина Аванесяна
Вчора 09:26 921
Редкач проведе бій з Бронером у лютому 2023 року
Вчора 08:56 376
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Вчора 08:31 618
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
Вчора 06:20 837
Прямі трансляції

Воротар Наполі може продовжити кар'єру в МЛС

Сьогодні 02:00 190 0
Воротар Наполі може продовжити кар'єру в МЛС
#Наполі

Джерело - Чемпіон.

Воротар італійського Наполі Сальваторе Сірігу може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Інтерес до 35-річного італійського голкіпера проявляють два американські клуби. Однак конкретні назви команд невідомі.

Примітно, що якщо неаполітанці відпустять Сірігу в МЛС, то вони відкличуть з оренди воротаря Сампдорії - італійця з українським походженням Нікіту Контіні-Барановського.

У цьому сезоні Сальваторе ні разу не вийшов на поле у складі Наполі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців Пакьяо виграв у корейського блогера у благодійному бою на підтримку українців 1159
Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався Кроуфорд: У перших раундах я просто розминався 1589
Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО Тимощук уперше прокоментував війну росії проти України, назвавши її СВО 3530 3
Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1136
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 4045
Іранського футболіста засудили до смертної кари Іранського футболіста засудили до смертної кари 1018
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13957
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2385
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25554
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12184 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11647 3
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 26107