Воротар Наполі може продовжити кар'єру в МЛС

Воротар італійського Наполі Сальваторе Сірігу може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Інтерес до 35-річного італійського голкіпера проявляють два американські клуби. Однак конкретні назви команд невідомі.

Примітно, що якщо неаполітанці відпустять Сірігу в МЛС, то вони відкличуть з оренди воротаря Сампдорії - італійця з українським походженням Нікіту Контіні-Барановського.

У цьому сезоні Сальваторе ні разу не вийшов на поле у складі Наполі.

2 clubs from #MLS have asked info for Salvatore #Sirigu: if he leaves, #Napoli will recall Nikita #Contini from the loan (is currently at #Sampdoria). #transfers