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Манчестер Сіті готовий запропонувати 100 мільйонів за захисника Лейпцига

Сьогодні 20:55 317 0
Хорват яскраво проявив себе на ЧС
Манчестер Сіті готовий запропонувати 100 мільйонів за захисника Лейпцига
#Манчестер Сіті

Джерело - UA-футбол.

Манчестер Сіті готовий запропонувати понад 100 млн євро за захисника Лейпцига Йошко Гвардіола. 

Про це повідомляє Foot Mercato

Ця сума включає бонуси і відсоток від перепродажу.

У той же час Челсі вже запропонував за гравця близько 95 млн, а Манчестер Юнайтед - близько 90 млн.

Баварія також цікавиться Гвардіолом і збирається зустрітися з агентом футболіста збірної Хорватії найближчим часом.

Наразі Йошко Гвардіол у складі збірної Хорватії виступає на чемпіонаті світу у Катарі. Його команда дійшла до півфіналу турніру, де зіграє зі збірною Аргентини.

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