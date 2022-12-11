Манчестер Сіті готовий запропонувати 100 мільйонів за захисника Лейпцига

Джерело - UA-футбол.
Манчестер Сіті готовий запропонувати понад 100 млн євро за захисника Лейпцига Йошко Гвардіола.
Про це повідомляє Foot Mercato
Ця сума включає бонуси і відсоток від перепродажу.
У той же час Челсі вже запропонував за гравця близько 95 млн, а Манчестер Юнайтед - близько 90 млн.
Баварія також цікавиться Гвардіолом і збирається зустрітися з агентом футболіста збірної Хорватії найближчим часом.
Наразі Йошко Гвардіол у складі збірної Хорватії виступає на чемпіонаті світу у Катарі. Його команда дійшла до півфіналу турніру, де зіграє зі збірною Аргентини.