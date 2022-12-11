Манчестер Сіті готовий запропонувати 100 мільйонів за захисника Лейпцига

Хорват яскраво проявив себе на ЧС

Манчестер Сіті готовий запропонувати понад 100 млн євро за захисника Лейпцига Йошко Гвардіола.

Про це повідомляє Foot Mercato

Ця сума включає бонуси і відсоток від перепродажу.

У той же час Челсі вже запропонував за гравця близько 95 млн, а Манчестер Юнайтед - близько 90 млн.

Баварія також цікавиться Гвардіолом і збирається зустрітися з агентом футболіста збірної Хорватії найближчим часом.

Наразі Йошко Гвардіол у складі збірної Хорватії виступає на чемпіонаті світу у Катарі. Його команда дійшла до півфіналу турніру, де зіграє зі збірною Аргентини.