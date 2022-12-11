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Іранського футболіста засудили до смертної кари

Сьогодні 15:36 158 0
Наср Азадані був арештований наприкінці листопада

Джерело - IranWire.

Іранський футболіст Амір Реза Наср Азадані опинився серед 28 осіб, яких засудили до смертної кари після протестного руху опору чинній владі Ірану.

Про це повідомляє IranWire.

Наср Азадані був арештований наприкінці листопада як підозрюваний у справі вбивства полковника поліції Есмаїла Чераги та двох бійців Басідж - напіввійськове угрупування силовиків Ірану.

26-річного футболіста засудили до смертної кари за "пропаганду війни проти Бога".

Інші 27 осіб теж отримали такі вироки або "ворожнечу проти ісламського правління" та "поширення корупції на землі".

Раніше повідомлялося, що легендарного Даеї засудили до смертної кари в Ірані.

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