Модрич - лідер ЧС-2022 за сумарною кількістю відборів та перехоплень

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної Хорватії Лука Модрич є лідером чемпіонату світу-2022 у Катарі за сумарною кількістю відборів та перехоплень.
Про це повідомляє WhoScored.
37-річний футболіст повертав володіння своїй команді 20 разів - це найкращий показник на турнірі.
💪 Luka Modric has made more tackles & interceptions combined (20) than any other midfielder at the 2022 #FIFAWorldCup— WhoScored.com (@WhoScored) December 10, 2022
📝 At 37, Modric is proving age is but a number writes @BenMcAleer1 #Qatar2022 👇https://t.co/Z6HfAOaCyT
Збірна Хорватії вийшла в півфінал, де 13 грудня зустрінеться з Аргентиною. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію поєдинку.
Нагадаємо, Модрич підтримав Родріго.