Модрич - лідер ЧС-2022 за сумарною кількістю відборів та перехоплень

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич є лідером чемпіонату світу-2022 у Катарі за сумарною кількістю відборів та перехоплень.

Про це повідомляє WhoScored.

37-річний футболіст повертав володіння своїй команді 20 разів - це найкращий показник на турнірі.

💪 Luka Modric has made more tackles & interceptions combined (20) than any other midfielder at the 2022 #FIFAWorldCup



📝 At 37, Modric is proving age is but a number writes @BenMcAleer1 #Qatar2022 👇https://t.co/Z6HfAOaCyT