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Модрич - лідер ЧС-2022 за сумарною кількістю відборів та перехоплень

Сьогодні 15:45 200 0
37-річний футболіст повертав володіння своїй команді 20 разів
Модрич - лідер ЧС-2022 за сумарною кількістю відборів та перехоплень
#Збірна Хорватії з футболу, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич є лідером чемпіонату світу-2022 у Катарі за сумарною кількістю відборів та перехоплень.

Про це повідомляє WhoScored.

37-річний футболіст повертав володіння своїй команді 20 разів - це найкращий показник на турнірі.

Збірна Хорватії вийшла в півфінал, де 13 грудня зустрінеться з Аргентиною. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, Модрич підтримав Родріго.

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