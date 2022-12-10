Кривбас направив усі кошти зі штрафів команди на благодійність

Команда зібрала 300 тисяч гривень

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Усі кошти зі штрафів представників Кривбасу будуть передані на благодійність.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Кривбас прийняв рішення всі гроші, отримані у вигляді штрафів, перераховувати на благодійні цілі, на допомогу країні у боротьбі с російським агресором. 300 тисяч гривень, що були зібрані за пів року, клуб направив нашим друзям та партнерам, що просили в нас допомоги", - йдеться у заяві клубу.

100 тисяч гривень будуть передані Трибуні героїв на потреби родин загиблих ультрас.

Стільки ж підуть на придбання дрона для ультрас і співробітникам клубу, які воюють у лавах ЗСУ, а також таку суму отримає ГО Ліга Життя, яка допомагає постраждалим від російської агресії та воїнам ЗСУ.