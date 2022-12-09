Енріке зацікавив два ТОП-клуби

Луїс Енріке залишається бажаним тренером

Атлетіко та Манчестер Юнайтед зберігають кандидатуру Луїса Енріке у своєму шорт-листі.

Про це повідомляє AS.

Мадридці переживають важку кризу на 11 рік роботи Дієго Сімеоне. Команда ганебно вилетіла з єврокубків і без особливого блиску йде в чемпіонаті Іспанії (5 місце). Контракт аргентинського фахівця розрахований до 2024 року, але у разі збереження слабких результатів сторони можуть припинити співпрацю раніше.

Керівництво Манчестер Юнайтед поки нібито довіряє Еріку Тен Гагу. Нідерландцю дали серйозні гроші на трансферне вікно і навіть дозволили позбутися Кріштіану Роналду. Втім, і він може втратити роботу в кінці сезону, якщо не поверне клуб до Ліги чемпіонів.

Раніше Енріке попрощався зі збірною Іспанії.