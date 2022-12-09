Дешам: Саутгейта не дуже цінують в Англії

Головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта не цінують на Батьківщині.

Про це розповів його колега, наставник збірної Франції Дідьє Дешам.

"Я ціную Гарета. Нам доводилось кілька разів зустрічатись і говорити. Його не надто цінують у своїй країні. Те, що у нього була кар'єра гравця, не означає, що він не може бути дуже хорошим тренером. У нього були хороші результати. Як людина він мені дуже подобається", - сказав Дешам.