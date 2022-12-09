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Дешам: Саутгейта не дуже цінують в Англії

Сьогодні 15:49 282 0
Дешам: Саутгейта не дуже цінують в Англії
#Дешам, #збірна Англії з футболу, #Збірна Франції з футболу, #Гарет Саутгейт

Джерело - RMC Sport.

Головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта не цінують на Батьківщині.

Про це розповів його колега, наставник збірної Франції Дідьє Дешам.

"Я ціную Гарета. Нам доводилось кілька разів зустрічатись і говорити. Його не надто цінують у своїй країні. Те, що у нього була кар'єра гравця, не означає, що він не може бути дуже хорошим тренером. У нього були хороші результати. Як людина він мені дуже подобається", - сказав Дешам.

Завтра, 10 грудня, Англія зіграє з Францією в межах чвертьфіналу ЧС-2022. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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