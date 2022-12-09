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ФІФА заборонила використовувати пов'язки з гаслом проти ісламофобії

Сьогодні 15:36 191 0
ФІФА заборонила використання і райдужних пов'язок
ФІФА заборонила використовувати пов'язки з гаслом проти ісламофобії
#ФІФА

Джерело - Sky News.

ФІФА не дала дозвіл використовувати пов'язки з гаслом проти ісламофобії під час ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє Sky News.

Кілька федерацій футболу країн з переважно мусульманським населенням, зокрема Катар, Марокко, та Саудівська Аравія хотіли, щоб капітани команд на турнірі використовували пов'язку з написом "Немає місця для ісламофобії" та з візерунком палестинської хустки. У ФІФА вирішили, що це буде порушенням правил та не дозволили їх використання.

До цього стало відомо, що ФІФА заборонила використання і райдужних пов'язок та пов'язок з надписом One love на ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, ФІФА відмовилися створювати компенсаційний фонд для трудових мігрантів.

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