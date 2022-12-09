ФІФА заборонила використовувати пов'язки з гаслом проти ісламофобії

ФІФА заборонила використання і райдужних пов'язок

Джерело - Sky News.

ФІФА не дала дозвіл використовувати пов'язки з гаслом проти ісламофобії під час ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє Sky News.

Кілька федерацій футболу країн з переважно мусульманським населенням, зокрема Катар, Марокко, та Саудівська Аравія хотіли, щоб капітани команд на турнірі використовували пов'язку з написом "Немає місця для ісламофобії" та з візерунком палестинської хустки. У ФІФА вирішили, що це буде порушенням правил та не дозволили їх використання.

До цього стало відомо, що ФІФА заборонила використання і райдужних пов'язок та пов'язок з надписом One love на ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, ФІФА відмовилися створювати компенсаційний фонд для трудових мігрантів.