Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

ХОРВАТІЯ ВИХОДИТЬ У ПІВФІНАЛ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ!

МАРКІНЬЙОС НЕ ЗАБИВАЄ!

4:2. Оршич ідеально пробив у кут воріт!

3:2. Педру пробив повз воротаря.

3:1. Модрич розвів м'яч і Алісона по кутах.

2:1. Каземіро потужно пробив. Лівакович вгадав, але не відбив.

2:0. Маєр забиває!

1:0. Родріго не забиває!

1:0. Влашич забиває!

Хорватія б'є першою!

Серія пенальті розпочинається!

Овертайми завершилися! На нас чекає серія пенальті!

120' 2 хвилини додав арбітр!

119' Неймар у центрі поля сфолив проти Ловрена. Все йде до серії пенальті.

117' Петкович отримав жовту картку за зняту футбоку.

116' ГООООООООООООООООООООООООЛ! ХОРВАТІЯ ЗРІВНЮЄ РАХУНОК! З флангу Оршич прострілив на Петковича, той в дотик пробив по воротах. М'яч рикошетом від Маркіньоса полетів у дальній кут.

114' Ще заміна від хорватів: замість Брозовича на поле вийшов Оршич.

112' Насідають хорвати, але до ударів справа не доходить.

111' Ловрен виконував подачу, але фол в атаці фіксує арбітр.

110' Ще одна заміна в складі збірної Хорватії: замість Соси на поле вийшов Будимир.

109' Перішич подавав у штрафний майданчик, Влашич пролетів повз м'яч.

108' Також заміна від хорватів: Маєр змінив Ковачича.

107' Подвійна заміна в складі збірної Бразилії. Замість Мілітао та Пакети на поле вийшов Сандро та Фред.

106' Другий овертайм розпочався!

Перший додатковий тайм завершено! Бразилія в кроці від півфіналу!

105' ГООООООООЛ! Збірна Бразилії відкриває рахунок у матчі! Неймар обігрався з Пакетою, пройшов Ліваковича і потужно пробив по воротах.

103' Брозвич пробивав з ходу і вище воріт пішов м'яч.

101' Педру намагався ножицями пробити, вийшло невдало.

100' Неймар шукав Пакету в штрафному майданчику. Захист хорватів перехоплює м'яч.

98' Родріго намгався м'яко закинути в центр карного майданчика, Пакета не зміг пробити в боротьбі з Сосою.

97' Пакета завалив Модрича після втрати м'яча. Штрафний для хорватів.

96' Данілу виконував подачу на дальню стійку, Соса головою розрядив ситуацію.

94' Намагався подати з флангу Данілу, але м'яч зрязався з ноги і пішов за межі поля.

93' Соса завалив Антоні, свисток арбітра промовчав.

92' Влашич завалив Маркіньоса. Штрафний для збірної Бразилії.

91' Розпочалися овертайми.

Основний час завершено!

90' Антоні наважився на дальній удар, але він вийшов дуже невдалим.

90' Родріго класно прокинув між ніг Модричу і партнер бразильця по Реал порушив правила.

90' Пішла подача з кутового від Родріго. Перішич вибиває м'яч подалі.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Антоні виконав невдалу подачу в штрафний майданчик. М'яч у збірної Хорватії.

86' Петкович отримав м'яч перед карним майданчиком, Мілітао не дав хорвату пробити.

84' Соса проривався до штрафного майданчику, але втратив м'яч.

82' Заміна в складі збірної Бразилії: замість Рішарлісона на поле вийшов Педру.

80' Пакета небезпечно пробивав з ходу, але Лівакович класно обрав позицію і забрав м'яч у руки.

79' Подвійна заміна в складі збірної Хорватії: замість Крамарича та Пашалича на поле вийшли Петкович та Влашич.

77' Модрич втікав у контратаку, але його завалив Маркіньос - жовта картка захиснику збірної Бразилії.

76' Неймар знову пробивав небезпечно і знову гокліпер збірної Хорватії рятує свою команду.

74' Неймар намагався виконати подачу, але від захисника м'яч пішов у руки Ліваковичу.

72' Неймар декількох гравців обійшов, але Юранович поверрнувся м'яч своїй команді.

70' Антоні пресингував Ковачича і порушив правила.

68' Каземіро повалив Крамарича. Стандарт для хорватської команди і жовта картка для хавбека збірної Бразилії.

67' Мілітао тепер пробивав з-за меж штрафного, захисник заблокував цей удар.

66' Пакета вийшов на ударну позицію, Ліваквоич вдало зіграв і вибив м'яч на кутовий.

65' Брозович збив Неймара знову. Штрафний для бразильців.

63' Ще одна заміна від Тіте: замість Вінісіуса на поле вийшов Родріго.

62' Перішич прострілював - м'яч в руках Алісона.

61' Вдало у пресингу відпрацьовують гравці збірної Хорватії. Бразильці не можуть захопити ініціативу.

59' Крамарич та Брозович намагалися обігратися біля воріт суперника, але втратили м'яч.

57' Рішарлісон прострілював з правого флангу, ніхто до м'яча не дотягнувся.

56' Заміна в складі збірної Бразилії: замість Рафіньї на поле вийшов Антоні.

54' Неймар вийшов один на один. Лівакович врятував свою команду.

53' Перішич закидання м'яке виконував, але Крамарич трохи не дотягнувся до м'яча.

51' Мілітао завалив Модрича в центрі поля. Штрафний для хорватів.

50' Модрич подавав з кутового, але в Крамарича зафіксували офсайд після скидки Перішича.

49' Пенальті немає!

48' ВАР переглядає епізод на предмет можливої гри рукою.

47' Лівакович двічі врятував свою команду після небезпечної атаки.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Крамарич увірвався у штрафний майданчик, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

42' Неймар пробив і з рикошетом м'яч прилетів у руки Ліваковичу.

40' Вінісіус заробив небезпечний штрафний удар біля карного майданчика збірної Хорватії.

38' Рішарлісон намагався прорватися до штрафного майданчика і втратив м'яч.

36' Пакета намагався запресингувати Модрича, але порушив правила.

35' Пішло закидання на Рішарлісона - Юранович вибиває м'яч в аут.

33' Контролюють команди по черзі м'яч, без гострих моментів.

31' Неймар класно відірвався від Брозвича, тому довелося фолити. Жовта картка хавбеку збірної Хорватії.

30' Перішич змістився у центр і пробив трохи вище воріт.

29' Виконував подачу Неймар, але адресата вона не знайшла.

28' Гвардіол порушив правила у центрі поля.

26' Модрич виконував подачу зі штрафного, але бразильці відбиваються.

24' Високо підняв ногу Даніло в боротьбі з Юрановичем - жовта картка бразильцю.

23' Каземіро наважився на дальній удар - повз ворота пройшов м'яч.

21' Неймар тепер проравався до штрафного майданчика і завдав удар. Голкіпер знову забирає снаряд в руки.

20' Обігрався Вінісіус з Рішарлісоном і пробивав по воротах, але Лівакович забрав м'яч у руки.

18' Соса боровся на фланзі з Рафіньєю - аут для збірної Бразилії.

16' Контролюють бразильці м'яч і не поспішають до воріт суперника.

14' Ковачив виконував розрізний пас, але трохи засильно вийшло. М'яч в Алісона.

13' Перішич намагався виконати передачу в центр штрафного. Мілітао вибив м'яч на кутовий.

12' Пашалич прострілював небезпечно. Перішич не зміг акцентовано пробити - удар від воріт.

11' Закидання пішло на Неймара, але лідер збірної Бразилії опинився в офсайді.

9' Гвардіол перехопив розрізний пас, який намагався віддати Вінісіус.

8' Ковачив у центрі поля збив Рафінью. Штрафний для збірної Бразилії.

7' Перішич порушив правила у верховій боротьбі з Мілітао.

5' Рафінья шукав Вінісіуса в карному майданчику, але засильною вийшла передача.

4' Вінісіус пробив з-за меж штрафного майданчику в руки Ліваковича.

3' Модрич порушив правила проти Рішарлісона.

2' Розігрували хорвати штрафний. Модрич подавав у штрафний майданчик, але бразильці відбиваються.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Бразилії!

Лунає гімн Хорватії!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Брозович, Модріч, Ковачич, Пашаліч, Перішич, Крамарич

Бразилія: Аліссон, Данило, Маркіньос, Тіаго Сілва, Мілітао, Каземіро, Пакета, Рафінья, Неймар, Вінісіус, Рішарлісон

Хорватія та Бразилія зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю 9 грудня на стадіоні Ед'юкейшн Сіті Стедіум. Початок о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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