Хорватія - Бразилія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
36' Пакета намагався запресингувати Модрича, але порушив правила.
35' Пішло закидання на Рішарлісона - Юранович вибиває м'яч в аут.
33' Контролюють команди по черзі м'яч, без гострих моментів.
31' Неймар класно відірвався від Брозвича, тому довелося фолити. Жовта картка хавбеку збірної Хорватії.
30' Перішич змістився у центр і пробив трохи вище воріт.
29' Виконував подачу Неймар, але адресата вона не знайшла.
28' Гвардіол порушив правила у центрі поля.
26' Модрич виконував подачу зі штрафного, але бразильці відбиваються.
24' Високо підняв ногу Даніло в боротьбі з Юрановичем - жовта картка бразильцю.
23' Каземіро наважився на дальній удар - повз ворота пройшов м'яч.
21' Неймар тепер проравався до штрафного майданчика і завдав удар. Голкіпер знову забирає снаряд в руки.
20' Обігрався Вінісіус з Рішарлісоном і пробивав по воротах, але Лівакович забрав м'яч у руки.
18' Соса боровся на фланзі з Рафіньєю - аут для збірної Бразилії.
16' Контролюють бразильці м'яч і не поспішають до воріт суперника.
14' Ковачив виконував розрізний пас, але трохи засильно вийшло. М'яч в Алісона.
13' Перішич намагався виконати передачу в центр штрафного. Мілітао вибив м'яч на кутовий.
12' Пашалич прострілював небезпечно. Перішич не зміг акцентовано пробити - удар від воріт.
11' Закидання пішло на Неймара, але лідер збірної Бразилії опинився в офсайді.
9' Гвардіол перехопив розрізний пас, який намагався віддати Вінісіус.
8' Ковачив у центрі поля збив Рафінью. Штрафний для збірної Бразилії.
7' Перішич порушив правила у верховій боротьбі з Мілітао.
5' Рафінья шукав Вінісіуса в карному майданчику, але засильною вийшла передача.
4' Вінісіус пробив з-за меж штрафного майданчику в руки Ліваковича.
3' Модрич порушив правила проти Рішарлісона.
2' Розігрували хорвати штрафний. Модрич подавав у штрафний майданчик, але бразильці відбиваються.
1' Матч розпочався!
Звучить гімн Бразилії!
Лунає гімн Хорватії!
Команди виходять на поле!
Стартові склади команд:
Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Брозович, Модріч, Ковачич, Пашаліч, Перішич, Крамарич
Бразилія: Аліссон, Данило, Маркіньос, Тіаго Сілва, Мілітао, Каземіро, Пакета, Рафінья, Неймар, Вінісіус, Рішарлісон
Хорватія та Бразилія зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.
Поєдинок відбудеться у п'ятницю 9 грудня на стадіоні Ед'юкейшн Сіті Стедіум. Початок о 17:00 за київським часом.
Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця