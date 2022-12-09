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Хорватія - Бразилія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 17:36 4117 0
Хорватія - Бразилія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

36' Пакета намагався запресингувати Модрича, але порушив правила.

35' Пішло закидання на Рішарлісона - Юранович вибиває м'яч в аут.

33' Контролюють команди по черзі м'яч, без гострих моментів.

31' Неймар класно відірвався від Брозвича, тому довелося фолити. Жовта картка хавбеку збірної Хорватії.

30' Перішич змістився у центр і пробив трохи вище воріт.

29' Виконував подачу Неймар, але адресата вона не знайшла.

28' Гвардіол порушив правила у центрі поля.

26' Модрич виконував подачу зі штрафного, але бразильці відбиваються.

24' Високо підняв ногу Даніло в боротьбі з Юрановичем - жовта картка бразильцю.

23' Каземіро наважився на дальній удар - повз ворота пройшов м'яч.

21' Неймар тепер проравався до штрафного майданчика і завдав удар. Голкіпер знову забирає снаряд в руки.

20' Обігрався Вінісіус з Рішарлісоном і пробивав по воротах, але Лівакович забрав м'яч у руки.

18' Соса боровся на фланзі з Рафіньєю - аут для збірної Бразилії.

16' Контролюють бразильці м'яч і не поспішають до воріт суперника.

14' Ковачив виконував розрізний пас, але трохи засильно вийшло. М'яч в Алісона.

13' Перішич намагався виконати передачу в центр штрафного. Мілітао вибив м'яч на кутовий.

12' Пашалич прострілював небезпечно. Перішич не зміг акцентовано пробити - удар від воріт.

11' Закидання пішло на Неймара, але лідер збірної Бразилії опинився в офсайді.

9' Гвардіол перехопив розрізний пас, який намагався віддати Вінісіус.

8' Ковачив у центрі поля збив Рафінью. Штрафний для збірної Бразилії.

7' Перішич порушив правила у верховій боротьбі з Мілітао.

5' Рафінья шукав Вінісіуса в карному майданчику, але засильною вийшла передача.

4' Вінісіус пробив з-за меж штрафного майданчику в руки Ліваковича.

3' Модрич порушив правила проти Рішарлісона.

2' Розігрували хорвати штрафний. Модрич подавав у штрафний майданчик, але бразильці відбиваються.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Бразилії!

Лунає гімн Хорватії!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Брозович, Модріч, Ковачич, Пашаліч, Перішич, Крамарич

Бразилія: Аліссон, Данило, Маркіньос, Тіаго Сілва, Мілітао, Каземіро, Пакета, Рафінья, Неймар, Вінісіус, Рішарлісон

Хорватія та Бразилія зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю 9 грудня на стадіоні Ед'юкейшн Сіті Стедіум. Початок о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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