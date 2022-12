Аталанта і Торіно проявляють інтерес до футболіста Корінтіанс Роберта Ренана

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

19-річний бразильський захисник може зіграти як в центрі оборони, так і на фланзі.

#Atalanta and #Torino have shown interest in #Corinthians’ centre-back #RobertRenan (born in 2003). #transfers