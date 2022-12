Челсі не звільнятиме Поттера у разі не потрапляння в Лігу чемпіонів

Власники Челсі продовжують довіряти головному тренеру команди Грему Поттеру

Про це повідомляє журналіст Метт Лоу.

У клубі розраховуватимуть на 47-річного спеціаліста навіть у тому випадку, якщо команда не потрапить у четвірки за підсумками сезону в АПЛ та не кваліфікується в Лігу чемпіонів.

