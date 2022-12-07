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АПЛ - лідер за кількістю гравців, які залишилися на ЧС-2022

Сьогодні 19:11 225 0
Серед клубів лідерами є обидва манчестерських клуби
АПЛ - лідер за кількістю гравців, які залишилися на ЧС-2022

Джерело - Tribuna.com.

Англійська Прем'єр-ліга має найбільше представників збірних, які вийшли до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Про це повідомляє Tribuna.com.

65 з 207 гравців збірних, що пробилися до 1/4 фіналу є гравцями клубів АПЛ. Іспанську Ла Лігу представляє 31 гравець. 23 гравці виступають за клуби Серії А. Усього в 1/4 фіналу зіграють футболісти з 21-ї ліги.

Серед клубів лідерами є обидва манчестерських клуби. Юнайтед та Ман Сіті представлені 11 футболістами.

Нагадаємо, Зоммер перейде У ТОП-клуб АПЛ.

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