АПЛ - лідер за кількістю гравців, які залишилися на ЧС-2022

Серед клубів лідерами є обидва манчестерських клуби

Англійська Прем'єр-ліга має найбільше представників збірних, які вийшли до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Про це повідомляє Tribuna.com.

65 з 207 гравців збірних, що пробилися до 1/4 фіналу є гравцями клубів АПЛ. Іспанську Ла Лігу представляє 31 гравець. 23 гравці виступають за клуби Серії А. Усього в 1/4 фіналу зіграють футболісти з 21-ї ліги.

Серед клубів лідерами є обидва манчестерських клуби. Юнайтед та Ман Сіті представлені 11 футболістами.

Нагадаємо, Зоммер перейде У ТОП-клуб АПЛ.