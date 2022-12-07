Ексгравець Динамо перейшов в клуб четвертої ліги Бразилії

37-річний гравець знайшов новий клуб

Колишній півзахисник київського Динамо Жерсон Маграо на правах вільного агента перейшов до клубу бразильської Серії D Санту-Андре.

Про це повідомляє Futebol Interior.

Контракт із ветераном Санту-Андре уклав терміном на один сезон.

З серпня минулого року Жерсон Маграо виступав за Ітуано з бразильської Серії В. Зокрема, у сезоні-2022 на рахунку ветерана опинилося 28 матчів, 2 голи та 3 асисти за Ітуано у чемпіонаті.

Нагадаємо, за Динамо Жерсон Маграо виступав із 2009 по 2012 роки. На його рахунку 37 матчів, 5 голів та 6 асистів у біло-синій футболці.