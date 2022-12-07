Рух зіграв внічию з Чорноморцем у 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 14-го туру УПЛ Рух зіграв внічию з Чорноморцем.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 7 грудня
Рух - Чорноморець 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 25 Юсоф, 0:2 - 35 Юсоф, 1:2 - 62 Рунич, 2:2 - 84 Карабін
Попередження: Підгурський, 44, Довгий, 64, Слюбик, 72 – Брагару, 45, Непогодов, 82
Рух: Ледвій, Слюбик, Роман (Кітела, 90+5), Мисик (Лях, 79), Сапуга, Довгий, Підгурський (Холод, 46), Таллес, Карабін, Альваренга (Руніч, 54), Соломон (Квасниця, 79).
Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Путря, Бобко (Петько, 81), Кузик, Політило, Брагару, Салюк, Бадібанга, Юсов (Суханов, 78), Войтіховський (Гладкий, 88).