Роналду: Неймовірний день для збірної Португалії

Кріштіану Роналду прокоментував матч 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії (6:1)

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії досягла неймовірного результати у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти команди Швейцарії.

Про це розповів нападник португальців Кріштіану Роналду.

"Неймовірний день для Португалії з історичним результатом у найбільшому змаганні світового футболу. Розкішна виставка команди, повної таланту та молодості. Наш вибір можна привітати. Мрія жива! Разом до кінця! Вперед, Португалія!", - відзначив Роналду.

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21-річний Гонсалу Рамуш, вийшовши в основі замість Кріштіану Роналду, оформив перший хет-трик на ЧС-2022. Роналду вийшов на заміну на 73-й хвилині. В 1/4 фіналу 10 грудня збірна Португалії зустрінеться з командою Марокко.