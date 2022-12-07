Визначився кандидат на посаду головного тренера збірної Іспанії

Джерело - sport.ua.
Змінити Луїса Енріке на чолі збірної Іспанії може колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.
Про це повідомляє Onda Cero.
Збірна Іспанії завершила свої виступи на чемпіонаті світу у Катарі. Вона у матчі 1/8 фіналу програла по пенальті команді Марокко – 0:0, пенальті 0-3.
Іспанські ЗМІ ще до початку мундіалю стверджували, що 52-річний Енріке незалежно від результату виступу команди у Катарі після турніру залишить тренерський місток у національній збірній. Якщо це станеться, то замінити його з великою ймовірністю буде покликаний саме Мартінес. Він, нагадаємо, на ЧС-2022 не зміг вивести збірну Бельгії із групи.
1 грудня Роберто Мартінес повідомив, що залишає посаду наставника бельгійців.