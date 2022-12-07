Визначився кандидат на посаду головного тренера збірної Іспанії

Збірна Іспанії може змінити головного тренера

Змінити Луїса Енріке на чолі збірної Іспанії може колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.

Про це повідомляє Onda Cero.

Збірна Іспанії завершила свої виступи на чемпіонаті світу у Катарі. Вона у матчі 1/8 фіналу програла по пенальті команді Марокко – 0:0, пенальті 0-3.

Іспанські ЗМІ ще до початку мундіалю стверджували, що 52-річний Енріке незалежно від результату виступу команди у Катарі після турніру залишить тренерський місток у національній збірній. Якщо це станеться, то замінити його з великою ймовірністю буде покликаний саме Мартінес. Він, нагадаємо, на ЧС-2022 не зміг вивести збірну Бельгії із групи.

1 грудня Роберто Мартінес повідомив, що залишає посаду наставника бельгійців.