Головне
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 19:53 1508
Гол дня: Леау шикарним дальнім ударом довершив розгром Швейцарії на ЧС-2022
Вчора 23:59 600
Збірна Португалії знищила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:54 811
Герой дня: воротар збірної Марокко виграв серію пенальті проти Іспанії та повторив історичний рекорд Шовковського
Вчора 22:16 848
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Вчора 20:47 1268
Ребров може навесні очолити збірну України
Вчора 18:56 528
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
Вчора 17:28 2049
Ювентус зацікавлений у трансфері гравця Шахтаря
Вчора 16:55 560
Мудрик подорожчав на 25 млн євро за версією Transfermarkt
Вчора 15:04 521
Підручний пропустить другий етап Кубка світу в Гохфільцені
Вчора 13:34 388
Прямі трансляції

Визначився кандидат на посаду головного тренера збірної Іспанії

Сьогодні 12:11 351 0
Збірна Іспанії може змінити головного тренера
Визначився кандидат на посаду головного тренера збірної Іспанії
#Роберто Мартінес, #Луїс Енріке

Джерело - sport.ua.

Змінити Луїса Енріке на чолі збірної Іспанії може колишній наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.

Про це повідомляє Onda Cero.

Збірна Іспанії завершила свої виступи на чемпіонаті світу у Катарі. Вона у матчі 1/8 фіналу програла по пенальті команді Марокко – 0:0, пенальті 0-3.

Іспанські ЗМІ ще до початку мундіалю стверджували, що 52-річний Енріке незалежно від результату виступу команди у Катарі після турніру залишить тренерський місток у національній збірній. Якщо це станеться, то замінити його з великою ймовірністю буде покликаний саме Мартінес. Він, нагадаємо, на ЧС-2022 не зміг вивести збірну Бельгії із групи.

1 грудня Роберто Мартінес повідомив, що залишає посаду наставника бельгійців. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал включився у боротьбу за Роналду Арсенал включився у боротьбу за Роналду 969
Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 Збірна Марокко здолала Іспанію в 1/8 фіналу ЧС-2022 1508
Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Португалія - Швейцарія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1268
Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1050
Португалія - Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Португалія - Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 1088
Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко Лопес назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко 2049
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 61438
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28928
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34587
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47764
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23300 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260670