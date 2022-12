Вінгер збірної Південної Кореї Сон Хин Мін - герой свого народу, незважаючи на поразку від Бразилії в 1/8 ЧС-2022 (4:1).

Про це заявив його партнер по Тоттенгему Рішарлісон в Твіттері.

I know how hard you fought to be here and that's why you're a hero to your people @Sonny7! 🇧🇷🤝🇰🇷 pic.twitter.com/tqBA8D6FZC