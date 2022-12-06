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Рома та Атлетіко цікавляться захисником Лестера Сьоюнджю

Сьогодні 11:37 158 0
Турок може стати вільним агентом
Рома та Атлетіко цікавляться захисником Лестера Сьоюнджю
#Лестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лестера Чаглар Сьоюнджю може залишити клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Угода гравця розрахована до 2023 року. Домовленості про її продовження немає.

Гравцем цікавляться Рома та Атлетіко.

Якщо контракт не продовжать, Лестер може продати його взимку, або він піде по закінченні сезону як вільний агент.

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