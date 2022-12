Рома та Атлетіко цікавляться захисником Лестера Сьоюнджю

Захисник Лестера Чаглар Сьоюнджю може залишити клуб.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Угода гравця розрахована до 2023 року. Домовленості про її продовження немає.

Гравцем цікавляться Рома та Атлетіко.

Якщо контракт не продовжать, Лестер може продати його взимку, або він піде по закінченні сезону як вільний агент.

Caglar #Söyüncü’s contract with #Leicester expires in June 2023 and there is no agreement to extend as of now. #ASRoma and #AtleticoMadrid have already shown interest in the turkish centre-back. #transfers #LCFC