Ліверпуль зацікавився хавбеком Фіорентини

Хавбек Фіорентини Соф’ян Амрабат увійшов до сфери інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За марокканцем стежать скаути Червоних під час ЧС-2022. Зокрема, представники англійського клубу будуть присутні на матчі 1/8 фіналу світової першості між Марокко та Іспанією.

Амрабат виступає за Фіалок з серпня 2020 року. Цього сезону 26-річний хавбек провів 20 матчів за Фіорентину у всіх турнірах.

Ліверпуль в АПЛ посідає шосте місце. Фіорентина йде на 10-й позиції у турнірній таблиці Серії А.

