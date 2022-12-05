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Ліверпуль зацікавився хавбеком Фіорентини

Вчора 23:44 181 0
Ліверпуль зацікавився хавбеком Фіорентини
Фото Getty Images
#Ліверпуль, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Фіорентини Соф’ян Амрабат увійшов до сфери інтересів Ліверпуля.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За марокканцем стежать скаути Червоних під час ЧС-2022. Зокрема, представники англійського клубу будуть присутні на матчі 1/8 фіналу світової першості між Марокко та Іспанією.

Амрабат виступає за Фіалок з серпня 2020 року. Цього сезону 26-річний хавбек провів 20 матчів за Фіорентину у всіх турнірах.

Ліверпуль в АПЛ посідає шосте місце. Фіорентина йде на 10-й позиції у турнірній таблиці Серії А.

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