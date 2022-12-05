Головний тренер Зорі може залишити команду

Джерело - Динамоманія.
Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен може покинути свою посаду.
Про це повідомляє Динамоманія.
Головним претендентом на місце нідерландського фахівця є екснаставник Маріуполя та Кривбасу Олександр Бабич.
Нагадаємо ван Леувен очолив Зарю перед початком сезону-2022/23, контракт з ним розрахований до літа 2025 року.
Зоря з 28 очками посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Підопічні ван Леувена не програють впродовж чотирьох матчів поспіль в УПЛ. Наразі команда перебуває у відпустці.
У наступному турі чемпіонату України після поновлення сезону Зоря зіграє проти Ворскли. Базова дата матчу - 4 березня.
Нагадаємо, Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ.