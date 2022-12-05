Головне
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1180
Збірна Хорватії у серії пенальті здолала Японію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Сьогодні 19:43 474
Японія - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 16:50 946
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100
Сьогодні 14:09 256403
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 13:51 36535
Бразилія зіграє з Південною Кореєю, Японія - з Хорватією: розклад матчів 5 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 529
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
Вчора 23:19 822
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:53 671
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Вчора 17:16 1990
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
Вчора 17:13 3158
Прямі трансляції

Головний тренер Зорі може залишити команду

Сьогодні 19:10 384 0
Бабич - головний претендент на місце
Головний тренер Зорі може залишити команду
#Зоря

Джерело - Динамоманія.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен може покинути свою посаду.

Про це повідомляє Динамоманія.

Головним претендентом на місце нідерландського фахівця є екснаставник Маріуполя та Кривбасу Олександр Бабич.

Нагадаємо ван Леувен очолив Зарю перед початком сезону-2022/23, контракт з ним розрахований до літа 2025 року.

Зоря з 28 очками посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Підопічні ван Леувена не програють впродовж чотирьох матчів поспіль в УПЛ. Наразі команда перебуває у відпустці.

У наступному турі чемпіонату України після поновлення сезону Зоря зіграє проти Ворскли. Базова дата матчу - 4 березня.

Нагадаємо, Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Бразилія - Південна Корея: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1213
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 36535
Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 1415
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 256403
Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії Дівчина дня: Анна Модлер - гаряча південноафриканська модель та наречена гравця збірної Англії 1196
Японія - Хорватія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 Японія - Хорватія: де дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2022 952
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16189
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17300 26
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32070 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 31086 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1893
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 58071 1