Джерело - dynamomania.com.
Голкіпер одеського Чорноморця Дмитро Непогодов найближчим часом перейде у Дніпро-1.
Про це повідомляє Динамоманія.
Деталі щодо домовленості між сторонами не розголошуються.
Зазначимо, що влітку 2022 року Дмитро став гравцем Чорноморця.
Свою персональну кар'єру Дмитро розпочав у Марселі, де був дублером чемпіона світу та віцечемпіона Європи Стіва Манданда.
Здобувши досвід у Франції, Непогодов переїхав до України. На батьківщині Дмитро захищав ворота донецького Металурга та полтавської Ворскли.
З 2017 року Дмитро Непогодов виступав за клуби з Казахстану: Тобол, Астана, Ордабаси. Здобув футбольне громадянство цієї країни.
Протягом двох років новачок моряків захищав ворота збірної Казахстану (11 матчів). У її складі брав участь у відбіркових матчах чемпіонату Європи.