Голкіпер одеського Чорноморця Дмитро Непогодов найближчим часом перейде у Дніпро-1.

Про це повідомляє Динамоманія.

Деталі щодо домовленості між сторонами не розголошуються.

Зазначимо, що влітку 2022 року Дмитро став гравцем Чорноморця.

Свою персональну кар'єру Дмитро розпочав у Марселі, де був дублером чемпіона світу та віцечемпіона Європи Стіва Манданда.

Здобувши досвід у Франції, Непогодов переїхав до України. На батьківщині Дмитро захищав ворота донецького Металурга та полтавської Ворскли.

З 2017 року Дмитро Непогодов виступав за клуби з Казахстану: Тобол, Астана, Ордабаси. Здобув футбольне громадянство цієї країни.

Протягом двох років новачок моряків захищав ворота збірної Казахстану (11 матчів). У її складі брав участь у відбіркових матчах чемпіонату Європи.