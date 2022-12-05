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Ньюкасл хоче підписати лідера збірної США

Сьогодні 18:41 242 0
Ньюкасл хоче підписати лідера збірної США
#Ньюкасл

Джерело - isport.ua.

Лідер збірної США, яка вже залишила ЧС-2022, Крістіан Пулішич завдяки виступу на Мундіалі привернув увагу англійського Ньюкасла.

Про це повідомляє англійський журналіст Дін Джонс.

"У Ньюкаслі обговорюють трансфер Пулішича. Я думаю, що він дуже добре підійде за стилем гри команді Едді Хау. Його не назвеш суперзіркою, але це якраз добре для команди - зараз він у гарній формі, що ми могли бачити по ЧС-2022", - заявив Джонс.

Також у послугах американського вінгера зацікавлені італійські Ювентус та Інтер.

У поточному сезоні американець зіграв 23 матчі у всіх турнірах, забивши 2 голи і віддавши 4 асисти. Переважно він виходив на заміни.

Раніше Ньюкасл отримав пропозицію підписати правого захисника Фіорентини Додо.

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