Інтер повісив цінник на нідерландця Дюмфріса

Клуб оцінив гравця у суму €50+10 млн

Джерело - Чемпіон.

Захисник Інтера Дензел Дюмфріс, який виступає на чемпіонаті світу у складі збірної Нідерландів, привернув увагу Челсі та Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Інтер може розстатися зі своїм футболістом у зимове трансферне вікно, якщо за нього запропонують €50+10 млн.

Дензел Думфріс виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із ПСВ. Цього сезону захисник провів за міланський клуб 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Збірна Нідерландів дійшла чвертьфіналу чемпіонату світу. На цій стадії команда Луї Ван Гала зустрінеться з Аргентиною.

Раніше Дюмфріс став першим гравцем ЧС-2022 з трьома результативними діями в матчі.