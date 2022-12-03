Думфріс - перший гравець ЧС-2022 з трьома результативними діями в матчі

Джерело - Tribuna.com.
Правий захисник збірної Нідерландів Дензел Думфріс відзначився трьома результативними діями у матчі 1/8 фіналу проти США (3:1).
Про це повідомляє Tribuna.com.
Оборонець Інтера віддав 2 асисти, а на 81-й хвилині сам забив гол.
Окрім цього, на рахунку Думфріса також є вибивання м’яча з лінії власних воріт на 74-й хвилині зустрічі.
Дензел став першим гравцем на ЧС-2022, кому вдалося зробити три гольових дії в одному матчі.
Нагадаємо, Депай вийшов на друге місце в списку бомбардирів збірної Нідерландів.