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Думфріс - перший гравець ЧС-2022 з трьома результативними діями в матчі

Сьогодні 22:09 123 0
Оборонець Інтера віддав 2 асисти і забив гол
Думфріс - перший гравець ЧС-2022 з трьома результативними діями в матчі
Фото: AFP
#Думфріс

Джерело - Tribuna.com.

Правий захисник збірної Нідерландів Дензел Думфріс відзначився трьома результативними діями у матчі 1/8 фіналу проти США (3:1).

Про це повідомляє Tribuna.com.

Оборонець Інтера віддав 2 асисти, а на 81-й хвилині сам забив гол.

Окрім цього, на рахунку Думфріса також є вибивання м’яча з лінії власних воріт на 74-й хвилині зустрічі.

Дензел став першим гравцем на ЧС-2022, кому вдалося зробити три гольових дії в одному матчі.

Нагадаємо, Депай вийшов на друге місце в списку бомбардирів збірної Нідерландів.

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