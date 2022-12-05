Райс: Суперники повинні починати боятися збірну Англії

Збірній Франції варто боятися команду Англії перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів півзахисник англійців Деклан Райс.

"Так, я говорю про це весь час. Я не думаю, що ми отримуємо заслужену оцінку за наші виступи.

Нідерланди та Аргентина спокійно виграють свої матчі, а їхню гру потім називають майстер-класом. А в нашій грі завжди шукають негатив.

Якщо ви подивитеся останні наші матчі, то вони були бездоганними. Збірні повинні починати нас боятися, тому що у нас чудова команда.

На початку турніру було багато розмов про те, що ми не забиваємо достатньо голів. Це ще один факт, про який ми змусили людей мовчати. Також було багато уваги до нашої гри в обороні та пропущених голів, але зараз ми граємо надійно", - сказав Райс.