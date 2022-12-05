Головне
Збірна Франції впевнено переграла Польщу в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1105
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100
Сьогодні 14:09 256293
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 13:51 36459
Бразилія зіграє з Південною Кореєю, Японія - з Хорватією: розклад матчів 5 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 490
Гол дня: Мбаппе ефектним ударом у матчі ЧС-2022 відправив збірну Польщі додому
Вчора 23:19 772
Збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:53 639
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Вчора 17:16 1908
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
Вчора 17:13 3105
Льюїс: Бій з Усиком не буде легкою прогулянкою для Ф'юрі
Вчора 14:25 948
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям
Вчора 09:39 6088
Прямі трансляції

Райс: Суперники повинні починати боятися збірну Англії

Сьогодні 15:10 178 0
Деклан Райс прокоментував гру збірної Англії
Райс: Суперники повинні починати боятися збірну Англії
#Райс

Джерело - tribuna.com.

Збірній Франції варто боятися команду Англії перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів півзахисник англійців Деклан Райс.

"Так, я говорю про це весь час. Я не думаю, що ми отримуємо заслужену оцінку за наші виступи.

Нідерланди та Аргентина спокійно виграють свої матчі, а їхню гру потім називають майстер-класом. А в нашій грі завжди шукають негатив.

Якщо ви подивитеся останні наші матчі, то вони були бездоганними. Збірні повинні починати нас боятися, тому що у нас чудова команда.

На початку турніру було багато розмов про те, що ми не забиваємо достатньо голів. Це ще один факт, про який ми змусили людей мовчати. Також було багато уваги до нашої гри в обороні та пропущених голів, але зараз ми граємо надійно", - сказав Райс.

Нагадаємо, Кейн - найкращий гравець матчу Англія - Сенегал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулась у ТОП-100 256293
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років 35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років 3105
Франція - Польща - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Франція - Польща - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1322
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 36459
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди! Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди! 1908
Українська олімпійська чемпіонка відвідала турнір у росії Українська олімпійська чемпіонка відвідала турнір у росії 3450
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2418
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 26007
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14540
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16187
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10310
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102783