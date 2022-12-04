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Льоріс повторив рекорд Тюрама за кількістю матчів у збірній Франції

Сьогодні 17:19 203 0
Уго дебютував в основній збірній у 2008 році
Льоріс повторив рекорд Тюрама за кількістю матчів у збірній Франції
#Льоріс

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 став для голкіпера Уго Льоріса 142-м у складі збірної Франції.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Воротар Тоттенгема повторив рекорд "синіх" який належав захиснику Ліліану Тюраму.

Також Льоріс зрівнявся з Тьєррі Анрі та Фаб‘єном Бартезом, які мали найбільшу кількість ігор серед французів на ЧС - по 17.

Уго дебютував в основній збірній у 2008 році. Зараз він є капітаном команди Дідьє Дешама.

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