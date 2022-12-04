Льоріс повторив рекорд Тюрама за кількістю матчів у збірній Франції

Уго дебютував в основній збірній у 2008 році

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 став для голкіпера Уго Льоріса 142-м у складі збірної Франції.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Воротар Тоттенгема повторив рекорд "синіх" який належав захиснику Ліліану Тюраму.

1️⃣4️⃣2️⃣ 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 🇫🇷



𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗟𝗹𝗼𝗿𝗶𝘀 rejoint 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗵𝘂𝗿𝗮𝗺 au sommet, comme joueur le plus capé de l’histoire de l’Équipe de France 🙌#FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tfdMTrTNPu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Також Льоріс зрівнявся з Тьєррі Анрі та Фаб‘єном Бартезом, які мали найбільшу кількість ігор серед французів на ЧС - по 17.

Уго дебютував в основній збірній у 2008 році. Зараз він є капітаном команди Дідьє Дешама.