Головне
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC
Сьогодні 00:13 49041
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 09:39 1571
Франція зіграє з Польщею, Англія - з Сенегалом: розклад матчів 4 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 369
Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:48 807
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 04:17 944
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти
Сьогодні 04:15 19434
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою
Сьогодні 03:45 5197
Ф'юрі - Чісора: Як це було
Сьогодні 00:09 13905
Збірна Аргентини з труднощами перемогла Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:58 850
Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів
Вчора 22:12 1822
Прямі трансляції

Біленький з Динамо став чемпіоном Грузії

Сьогодні 11:41 204 0
В останньому турі українець відзначився результативною дією
Біленький з Динамо став чемпіоном Грузії
#Динамо Тбілісі, #Станіслав Біленький

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Грузії офіційно завершився і його переможцем стало Динамо з міста Тбілісі.

Боротьба була до останнього матчу. Динамо Тбілісі обіграло Гагру з рахунком 2:1, а результативним пасом відзначився українець Станіслав Біленький.

Команда набрала 80 залікових балів у 36 поєдинках та обійшла Динамо з Батумі на три очки.

Наразі Динамо Тбілісі - рекордсмен Ліги Еровнулі за кількістю титулів (19). Минулого року чемпіонат виграло Динамо Батумі.

Що стосується українського форварда Біленького, то він виступає за клуб з початку 2022 року. Він забив 11 голів та віддав шість асистів у 30 поєдинках.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти 19434
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою 5197
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 8881
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 5271
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC 49041
Ф'юрі - Чісора: Як це було Ф'юрі - Чісора: Як це було 13905
Рекомендуємо
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21921
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124542
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25422
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16988
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12757
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44605