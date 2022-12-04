Реал підписав контракт із сином Марсело

Замінить батька у майбутньому

Іспанський Реал підписав професійний контракт із сином Марсело Енцо Алвесом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Енцо раніше тренувався в академії столичного клубу і грав за юнацькі команди різного віку. Зараз йому 13 років.

Зазначимо, що батько Енцо - Марсело є найтитулованішим гравцем в історії Реала. На його рахунку 25 трофеїв. Він провів у складі мадридського клубу з 2007 до 2022 року понад 500 поєдинків.

До речі, зараз Марсело виступає за Олімпіакос, але варто зазначити, що найближчим часом грецький клуб розірве контракт із зірковим бразильцем.