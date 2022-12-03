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Ді Марія пропустить матч 1/8 ЧС-2022 проти Австралії

Сьогодні 16:35 230 0
Наставник збірної України не буде змінювати ігрову схему
Ді Марія пропустить матч 1/8 ЧС-2022 проти Австралії
#Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія не зіграє у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Австралії через травму.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не збирається перебудовувати ігрову схему команди через відсутність Ді Марії.

Замість Ді Марії можуть зіграти Папу Гомес, Анхель Корреа чи навіть Пауло Дибала.

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