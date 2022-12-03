Наставник збірної України не буде змінювати ігрову схему

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія не зіграє у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Австралії через травму.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не збирається перебудовувати ігрову схему команди через відсутність Ді Марії.

Замість Ді Марії можуть зіграти Папу Гомес, Анхель Корреа чи навіть Пауло Дибала.