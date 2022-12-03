Джерело - Чемпіон.
Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія не зіграє у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Австралії через травму.
Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.
Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не збирається перебудовувати ігрову схему команди через відсутність Ді Марії.
Замість Ді Марії можуть зіграти Папу Гомес, Анхель Корреа чи навіть Пауло Дибала.
Argentina va a tener un cambio confirmado: Di María no va a jugar. Va a reemplazarlo con un delantero. No va a sumar un cuarto volante de entrada (Paredes).— Gastón Edul (@gastonedul) December 3, 2022
Le sobran opciones en ese lugar. Ayer practicó con Ángel Correa y Papu. También tiene a Dybala.