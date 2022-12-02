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Вперше за 7 останніх ЧС жодна збірна не виграла всі матчі у своїй групі

Сьогодні 23:22 98 0
Це сталось вперше з 1994 року
Вперше за 7 останніх ЧС жодна збірна не виграла всі матчі у своїй групі
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Tribuna.com.

На груповому етапі ЧС-2022 жодна команда не набрала максимум можливих очок.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Це сталось вперше з 1994 року. Після того завжди як мінімум 2 збірні вигравали усі матчі своїх груп.

У 3-му турі групової стадії поточного ЧС Бразилія останньою мала шанс набрати 9 очок, проте поступилася Камеруну (0:1).

Збірні, які набирали максимум очок на груповому етапі ЧС з 1994 року:

ЧС-1994 - жодна
ЧС-1998 - Франція, Аргентина
ЧС-2002 - Іспанія, Бразилія
ЧС-2006 - Німеччина, Португалія, Бразилія, Іспанія (з 4:0 проти України)
ЧС-2010 - Аргентина, Нідерланди
ЧС-2014 - Нідерланди, Колумбія, Аргентина, Бельгія
ЧС-2018 - Уругвай, Хорватія, Бельгія
ЧС-2022 - жодна
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