Вперше за 7 останніх ЧС жодна збірна не виграла всі матчі у своїй групі

Джерело - Tribuna.com.
На груповому етапі ЧС-2022 жодна команда не набрала максимум можливих очок.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Це сталось вперше з 1994 року. Після того завжди як мінімум 2 збірні вигравали усі матчі своїх груп.
У 3-му турі групової стадії поточного ЧС Бразилія останньою мала шанс набрати 9 очок, проте поступилася Камеруну (0:1).
Збірні, які набирали максимум очок на груповому етапі ЧС з 1994 року:
ЧС-1994 - жодна
ЧС-1998 - Франція, Аргентина
ЧС-2002 - Іспанія, Бразилія
ЧС-2006 - Німеччина, Португалія, Бразилія, Іспанія (з 4:0 проти України)
ЧС-2010 - Аргентина, Нідерланди
ЧС-2014 - Нідерланди, Колумбія, Аргентина, Бельгія
ЧС-2018 - Уругвай, Хорватія, Бельгія
ЧС-2022 - жодна