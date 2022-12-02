Вперше за 7 останніх ЧС жодна збірна не виграла всі матчі у своїй групі

Це сталось вперше з 1994 року

На груповому етапі ЧС-2022 жодна команда не набрала максимум можливих очок.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Це сталось вперше з 1994 року. Після того завжди як мінімум 2 збірні вигравали усі матчі своїх груп.

У 3-му турі групової стадії поточного ЧС Бразилія останньою мала шанс набрати 9 очок, проте поступилася Камеруну (0:1).

Збірні, які набирали максимум очок на груповому етапі ЧС з 1994 року:

ЧС-1994 - жодна

ЧС-1998 - Франція, Аргентина

ЧС-2002 - Іспанія, Бразилія

ЧС-2006 - Німеччина, Португалія, Бразилія, Іспанія (з 4:0 проти України)

ЧС-2010 - Аргентина, Нідерланди

ЧС-2014 - Нідерланди, Колумбія, Аргентина, Бельгія

ЧС-2018 - Уругвай, Хорватія, Бельгія

ЧС-2022 - жодна