Португалія з Роналду виграла групу ЧС вперше з 2006 року

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Португалія з Кріштіану Роналду у складі посіла 1-е місце у групі ЧС уперше з 2006 року.

Португальська команда на ЧС-2022 стала першою в групі з Південною Кореєю, Уругваєм та Ганою.

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Португалія з Роналду, таким чином, виграла групу вдруге з п'яти останніх чемпіонатів світу.

На ЧС-2018 португальці дійшли до 1/8 фіналу, на ЧС-2014 не вийшли з групи, на ЧС-2010 вилетіли в 1/8 фіналу, а на ЧС-2006 посіли 4 місце.

Нагадаємо, збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022.