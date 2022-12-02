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Португалія з Роналду виграла групу ЧС вперше з 2006 року

Сьогодні 21:44 132 0
Португалія з Роналду виграла групу ЧС вперше з 2006 року
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Португалія з Кріштіану Роналду у складі посіла 1-е місце у групі ЧС уперше з 2006 року.

Португальська команда на ЧС-2022 стала першою в групі з Південною Кореєю, Уругваєм та Ганою.

  Актуально: Південна Корея - Португалія 2:1: огляд матчу

Португалія з Роналду, таким чином, виграла групу вдруге з п'яти останніх чемпіонатів світу.

На ЧС-2018 португальці дійшли до 1/8 фіналу, на ЧС-2014 не вийшли з групи, на ЧС-2010 вилетіли в 1/8 фіналу, а на ЧС-2006 посіли 4 місце.

Нагадаємо, збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022.

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