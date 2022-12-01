Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Сьогодні 23:00 87
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Сьогодні 23:00 94
Японія - Іспанія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 21:07 644
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 21:05 680
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Сьогодні 18:58 379
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:57 377
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Сьогодні 17:15 242
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Сьогодні 16:33 335
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Сьогодні 16:11 481
Чоловіча збірна України - у ТОП-10 естафети на Кубку світу
Сьогодні 15:10 433
Прямі трансляції

Мората увійшов до ТОП-5 найкращих бомбардирів збірної Іспанії

Сьогодні 21:58 261 0
Нападник відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі
Мората увійшов до ТОП-5 найкращих бомбардирів збірної Іспанії
#Мората, #Збірна Іспанії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората відзначився голом у матчі ЧС-2022 проти Японії.

Про це повідомляє MisterChip.

Нападник відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі.

Це 30-й гол футболіста за іспанську національну команду, він вийшов на 5-е місце у списку її найкращих бомбардирів.

Більше забили Давід Вілья (59), Рауль (44), Фернандо Торрес (38) та Давід Сільва (35).

Коментарі ()
Популярне зараз
Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1832
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3110
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5485
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5456
Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 Гол дня: мексиканець Чавес забив шедевральний штрафний на ЧС-2022 9246
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2536
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25929
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20641 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1835
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 30675 2
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7454
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86537