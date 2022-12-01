Мората увійшов до ТОП-5 найкращих бомбардирів збірної Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Форвард збірної Іспанії Альваро Мората відзначився голом у матчі ЧС-2022 проти Японії.
Про це повідомляє MisterChip.
Нападник відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі.
Це 30-й гол футболіста за іспанську національну команду, він вийшов на 5-е місце у списку її найкращих бомбардирів.
Більше забили Давід Вілья (59), Рауль (44), Фернандо Торрес (38) та Давід Сільва (35).
#OJOALDATO - @AlvaroMorata ya es el QUINTO máximo goleador en TODA la historia de la selección española:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 1, 2022
59 David Villa
44 Raúl
38 Fernando Torres
35 David Silva
30 ÁLVARO MORATA#JPNESP #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/HsbXnGVQUJ