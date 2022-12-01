Мората увійшов до ТОП-5 найкращих бомбардирів збірної Іспанії

Нападник відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Іспанії Альваро Мората відзначився голом у матчі ЧС-2022 проти Японії.

Про це повідомляє MisterChip.

Нападник відкрив рахунок на 11-й хвилині зустрічі.

Це 30-й гол футболіста за іспанську національну команду, він вийшов на 5-е місце у списку її найкращих бомбардирів.

Більше забили Давід Вілья (59), Рауль (44), Фернандо Торрес (38) та Давід Сільва (35).