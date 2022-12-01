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Ексгравця збірної України підозрюють в ухиленні від сплати 18 млн податків

Сьогодні 19:59 76 0
Йдеться про одного з колишніх гравців збірної України
Ексгравця збірної України підозрюють в ухиленні від сплати 18 млн податків

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в ухиленні від сплати 18,2 млн грн податків представнику збірної України з футболу.

Про це повідомляє Економічна правда.

Йдеться про одного з колишніх гравців збірної України.

Детективи встановили, що у період з 2016 по 2018 рік підозрюваний отримав понад 100 млн грн.

Порушник умисно приховав свої доходи, після чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн. У 2018 році він як зареєстрована фізична особа - підприємець приховав реальні обсяги доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн.

Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн.

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