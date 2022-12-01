Хаві хоче підписати Гюндогана в Барселону на заміну Бускетсу

Півзахисник Ман Сіті може продовжити кар'єру в Барселоні

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонський клуб хоче підписати центрального хавбека на заміну Серджі Бускетсу, який, як очікується, залишить команду наприкінці сезону.

Замінити Бускетса Хаві хоче Гюндоганом. Тренер каталонців вважає, що Ілкай адаптується до позиції центрального півзахисника.

Тренер "містян" Жузеп Гвардіола хоче продовжити з Гюндоганом контракт на рік, але якщо гравець захоче піти - його не будуть утримувати.