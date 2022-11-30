Джерело - Sport.ua.
Легендарного Пеле сьогодні, 30 листопада, було позапланово госпіталізовано.
Про це повідомляє ESPN.
У "короля футболу" виявили загальний набряк тіла, а також серцеву недостатність та сплутаність свідомості.
Останнім часом Пеле боровся з раком товстої кишки і переніс операцію з видалення пухлини. Також нещодавно він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.
У якому стані знаходиться Пеле зараз - невідомо. Лікарі відмовляються давати прогнози.
Раніше Пеле зробив прогноз на ЧС-2022.