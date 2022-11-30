Головне
Збірна Австралії здолала Данію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 18:55 223
Збірна Тунісу перемогла Францію, але залишає ЧС-2022
Сьогодні 18:57 762
Динамо розгромило Металіст у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 444
Ротань може увійти у штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 10:24 409
Польща зіграє з Аргентиною, Франція - з Тунісом: розклад матчів 30 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 568
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 579
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 747
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
Вчора 22:54 380
Вельс - Англія 0:3. Як це було
Вчора 22:52 2959
«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine
Вчора 19:26 211
Прямі трансляції

Пеле госпіталізували в Бразилії

Сьогодні 18:54 313 0
У «Короля футболу» виявили загальний набряк тіла,
Пеле госпіталізували в Бразилії

Джерело - Sport.ua.

Легендарного Пеле сьогодні, 30 листопада, було позапланово госпіталізовано.

Про це повідомляє ESPN.

У "короля футболу" виявили загальний набряк тіла, а також серцеву недостатність та сплутаність свідомості.

Останнім часом Пеле боровся з раком товстої кишки і переніс операцію з видалення пухлини. Також нещодавно він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.

У якому стані знаходиться Пеле зараз - невідомо. Лікарі відмовляються давати прогнози.

Раніше Пеле зробив прогноз на ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1207
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1724
Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів познущався над захисниками Катару в матчі ЧС-2022 - ВІДЕО 2280
Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 Стали відомі перші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 1435
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 2959
Вельс - Англія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Вельс - Англія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1075
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11487
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4814 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187569
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94342 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 20233
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9951