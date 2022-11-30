У «Короля футболу» виявили загальний набряк тіла,

Легендарного Пеле сьогодні, 30 листопада, було позапланово госпіталізовано.

Про це повідомляє ESPN.

У "короля футболу" виявили загальний набряк тіла, а також серцеву недостатність та сплутаність свідомості.

Останнім часом Пеле боровся з раком товстої кишки і переніс операцію з видалення пухлини. Також нещодавно він пройшов курс хіміотерапії, але бажаних результатів він не приніс.

У якому стані знаходиться Пеле зараз - невідомо. Лікарі відмовляються давати прогнози.

Раніше Пеле зробив прогноз на ЧС-2022.