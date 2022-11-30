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Луческу: Сподіваюся, ця війна якомога швидше закінчиться

Сьогодні 18:24 241 0
Наставник Динамо розповів про можливе підсилення команди
Луческу: Сподіваюся, ця війна якомога швидше закінчиться
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Тренерський штаб Динамо слідкує за гравцями, які знаходяться в оренді в інших клубах.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Звісно, ми слідкуємо і за тими гравцями, які орендовані іншими командами, аби в будь-який момент ми могли повернути гравця, який може приносити нам користь. Це корисний досвід для молодих гравців, коли вони переходять до інших команд та мають більше час. Таким чином краще видно розвиток гравців". 

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"Наостанок бажаю всім миру та добра. Сподіваюся, ця війна якомога швидше закінчиться", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо взимку не відпустить Циганкова.

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